Troben dins d'un pis de Lugo el cadàver d'una dona amb ferides d'arma blanca

La Policia Nacional va informar ahir de la descoberta del cadàver d'una dona de 49 anys amb ferides d'arma blanca en l'interior del seu pis a Lugo, en el qual residia sola. Fonts policials van apuntar que va ser la mare de la víctima mortal qui la va trobar divendres al vespre. Després de la troballa, va avisar els serveis d'emergències i els cossos de seguretat. Els investigadors mantenen obertes totes les línies de recerca i no descarten cap hipòtesi, tampoc que es tracti d'un cas de violència de gènere. Per esclarir el succés, els agents interroguen persones pròximes a la víctima i a l'habitatge. Després de l'aixecament del cadàver, el Jutjat d'Instrucció Número 2 de Lugo va posar totes les actuacions realitzades sota el secret de sumari. El cos va ser portat a l'Institut Anatòmic Forense per a la realització de l'autòpsia.