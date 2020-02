Uns joves rescaten del mar un home que hi havia caigut amb el seu cotxe

Els Bombers de Palma van informar ahir al matí del rescat d'un cotxe del mar a la zona de Son Verí Nou, ja que anteriorment havien rebut l'avís que un grup de joves havia rescatat el conductor després de caure per un penya-segat amb el seu vehicle. En concret, el cos de Bombers va detallar que els joves corrien pel passeig de la capital mallorquina cap a les nou del matí quan, de sobte, es van adonar de la presència d'un home al mar i el van ajudar a sortir de l'aigua a correcuita. El cotxe de l'accidentat estava a l'interior de l'aigua, ja que s'havia precipitat per un penya-segat proper a la zona.

Davant d'aquests fets, els Bombers de Palma, juntament amb la Guàrdia Civil, el 061 i la Policia Local de Llucmajor, van muntar un dispositiu per extreure el vehicle del mar Mediterrani. A més, van comprovar que no hi haguessin més víctimes a l'interior.