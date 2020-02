Un nen de set anys, en observació a Mallorca per possible coronavirus

La Direcció General de Salut Pública de la Generalitat ha confirmat aquest dilluns que està investigant un possible nou cas de coronavirus en un nen de set anys a Balears, proper a l'entorn de l'home ingressat a l'Hospital Universitari de Son Espases (Mallorca).

En roda de premsa, la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, ha explicat, així mateix, que l'home ingressat es troba "asimptomàtic" i que la segona prova que se li ha de fer aquest dilluns per comprovar que ja no té coronavirus i poder donar-li d'alta.

Per la seva banda, la seva dona i filla petita no presenten símptomes i la filla gran, que té una grip confirmada, evoluciona correctament i avui té menys febre. Tot i això, romanen a l'hospital encara que no estan hospitalitzades.