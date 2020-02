Rescaten una pastera amb 20 immigrants, dos d'ells morts, a El Hierro

El vaixell mercant Unisea va rescatar ahir 20 migrants que viatjaven en una pastera a uns 800 quilòmetres al sud de l'illa El Hierro, dos dels quals van resultar morts, segons van informar fonts oficials de Salvament Marítim.

La pastera va ser albirada divendres a la tarda per un pesquer marroquí que no tenia capacitat ni recursos per efectuar el salvament i va donar avís al Centre Coordinador de Salvament Marítim a Tenerife, qui es va encarregar de coordinar tota l'operació.

En concret, la tripulació evacuada de la pastera estava formada per 19 persones -13 homes i 6 dones-, i a més es va recuperar el cos d'un mort. Així mateix, el capità de l' Unisea va comunicar a Salvament Marítim que vuit de les persones rescatades estaven en «males condicions» i van ser transportades a Tenerife amb un helicòpter medicalitzat. Una dona, en estat crític i amb deshidratació severa, va morir al cap de poques hores a l'Hospital Universitari de Candelaria.