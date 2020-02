L'OMS bateja el coronavirus de la Xina amb el nom Covid-19

Els organismes de les Nacions Unides han decidit batejar el coronavirus de la Xina amb el nom Covid-19, segons ha informat el director de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la roda de premsa posterior a la reunió que s'ha fet a Ginebra (Suïssa) amb experts mundials per avaluar el brot.

"Que tingui un nom és important per evitar-ne l'ús d'altres que poden ser inexactes o estigmatitzants. També ens dona un format estàndard per a futurs brots de coronavirus", ha assenyalat. Segons els directrius de l'OMS, l'Organització Mundial de Sanitat Animal i l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació, el nom del nou virus no pot referir-se a llocs geogràfics específics, animals o persones.

D'altra banda, ha explicat que l'OMS coordina una xarxa de representants als països membres, així com de les Nacions Unides (ONU) per informar-los sobre el brot i les mesures que es poden prendre. Semblantment, mantenen comunicació directa amb el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, amb qui s'ha acordat "aprofitar el poder de tot el sistema de l'ONU per fer front a Covid-19".