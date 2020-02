Per què els virus de ratpenats són tan agressius per als humans?

Un estudi de la Universitat de Califòrnia a Berkeley ha conclòs que la feroç resposta immunològica dels ratpenats als virus podria fer que es repliquin més ràpidament, de manera que quan salten als mamífers amb sistemes immunològics normals, com els humans, els virus causen estralls de major mal.

En aquest estudi, publicat a la revista 'eLife', els investigadors expliquen que "no és coincidència" que alguns dels pitjors brots de malalties virals dels últims anys, com SARS, MERS, Ebola i el nouvingut nou coronavirus es van originar en ratpenats.

S'ha demostrat que alguns ratpenats, inclosos els que se sap que són la font original d'infeccions humanes, alberguen sistemes immunes que estan perpètuament preparats per a muntar defenses contra els virus. La infecció viral en aquests ratpenats condueix a una ràpida resposta que separa al virus de les cèl·lules. Tot i que això pot protegir als ratpenats de ser infectats amb altes càrregues virals, encoratja a aquests virus a reproduir-se més ràpidament dins de l'hoste abans que es pugui articular una defensa.

Això fa que els ratpenats siguin un reservori únic de virus de ràpida reproducció i altament transmissibles. Mentre que els ratpenats poden tolerar virus com aquests, quan aquests es transmeten a animals que manquen d'un sistema immunològic de resposta ràpida, els virus afecten molt als seus nous hostes, la qual cosa condueix a altes taxes de mortalitat.

El seu hàbitat també és important

Els investigadors apunten que la pertorbació de l'hàbitat dels ratpenats sembla estressar a aquests animals, i fa que llancin encara més virus en la seva saliva, orina i femta que poden infectar a altres animals. "L'augment de les amenaces ambientals per als ratpenats pot sumar-se a l'amenaça de la zoonosi", comenta la investigadora Cara Brook.

La importància del seu vol

Com a únic mamífer volador, els ratpenats eleven les seves taxes metabòliques en vol fins a un nivell que dupliquen l'aconseguit per rosegadors de grandària similar quan corren. En general, l'activitat física vigorosa i les altes taxes metabòliques donen lloc a majors danys en els teixits a causa de l'acumulació de molècules reactives, principalment radicals lliures. Però per a permetre el vol, les ratapinyades semblen haver desenvolupat mecanismes fisiològics per a netejar eficaçment aquestes molècules destructives.