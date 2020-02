Els reis d'Espanya, Felip VI i Letizia, visitaran el president dels Estats Units d'Amèrica (EUA), Donald Trump, i la primera dama, Melania Trump, a la Casa Blanca el 21 d'abril. Serà una visita d'Estat que servirà per celebrar "l'estreta amistat" i "història compartida" d'ambdós països i per reafirmar els seus "compromisos de mantenir-se units per adreçar els reptes globals", segons un comunicat de la Casa Blanca.