El Sinn Féin derrota els partits tradicionals als comicis d'Irlanda

El partit Sinn Féin ha guanyat les eleccions legislatives celebrades dissabte a Irlanda per un estret marge que li ha permès imposar-se als dos partits que tradicionalment dominaven la política irlandesa, el Fine Gael i el Fiana Fáil. En concret, el Sinn Féin ha aconseguit sota el lideratge de Mary Lou McDonald un 24,53 per cent dels vots, el que de moment li suposa 37 diputats, segons els resultats parcials, mentre que el Fiana Fáil obtindria un 22,18 per cent dels vots (27 diputats) i el Fine Gael del primer ministre sortint, Leo Varadkar, assoliria un 20,86 per cent de sufragis (23 diputats).

Per darrere quedarin el Partit Verd (7,13 per cent i 10 escons), el Partit Laborista (4,38 per cent i 3 escons), el Partit Socialdemòcrata (2,9 per cent i 4 seients) i Solidaritat-La Gent per Davant dels Beneficis (2,63 per cent i 3 representants), segons els resultats parcials amb 122 dels 160 escons ja assignats. El recompte ha acabat en 25 de les 39 circumscripcions electorals.

La presidenta del Sinn Féin és un bon exemple dels bons resultats del partit en aquests comicis, amb una clara victòria a la circumscripció de Dublín Central, amb 11.223 vots, un 35,7 per cent, per davant del ministre de Finances, Paschal Donohe. També hi ha 15 independents ja electes.

McDonald va anunciar l'obertura de converses amb altres formacions polítiques amb la intenció de negociar la formació de govern i va esmentar concretament el Partit Verd, el Partit Socialdemòcrata i Solidaritat-La Gent per Davant dels Beneficis, tres partits minoritaris i d'esquerra.



«Escoltaré tothom»

«També he dit en altres ocasions que parlaré i escoltaré tothom. Penso que és el que fan els adults i és el que demana la democràcia», va apuntar McDonald, tot afegint que li ha sorprès l'increment de suport al Sinn Féin, fet pel qual haurien d'haver presentat més candidats.