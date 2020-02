La Guàrdia Civil acredita 20 anys d'activitat criminal de Zaplana a l'ombra del PP

L'aixecament del secret de sumari de les diligències derivades de l'Operació Erial ha tret a la llum l'activitat delictiva que durant 20 anys hauria dirigit amb total impunitat Eduardo Zaplana, expresident de la Generalitat Valenciana i exministre de Treball amb José María Aznar. La trama de l'exdirigent de el PP va arribar a acumular fins a 11,2 milions d'euros a Luxemburg i va comptar amb l'assessorament de Beatriz García Paesa, neboda de Francisco Paesa, l'espia que va ajudar a escapar a Luis Roldán, exdirector de la Guàrdia Civil.

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha acreditat en un extens informe, a què ha tingut accés el diari Levante, la presumpta «activitat criminal» de l'organització que durant 20 anys hauria dirigit Eduardo Zaplana. A més, els agents situen en un paper destacat dins de l'organització Juan Cotino, exconseller del PP valencià i director general de la Policia amb Aznar.

Aquest informe forma part de la peça del cas Erial el secret de sumari de la qual es va alçar aquest dilluns. Els agents arriben a aquesta conclusió després d'analitzar les agendes personals de Zaplana, les empreses radicades a paradisos fiscals i prendre declaració a Luxemburg a la neboda de Paesa. L'informe ha tingut per objecte descriure de forma sintètica els detalls que s'han anat investigant en aquests fets, però en relació i prenent com a referència la línia d'investigació seguida amb la societat luxemburguesa Imison Internacional. La Guàrdia Civil ha reconstruït les operatives de la presumpta «organització criminal» i ha descobert el destacat paper que va ocupar Cotino en la seva activitat. En el moment dels fets, Luxemburg estava considerat paradís fiscal.

El jutjat investiga una sèrie de comissions desemborsades per les adjudicacions del servei d'ITV i del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, totes elles adjudicades a societats del grup empresarial Sedesa i pagades per la família Cotino. Segons consta en l'informe, «per portar a terme el pagament d'aquestes comissions» se seguien dues operatives. D'una banda, «a través de sengles compravendes de participacions concertades entre una mercantil luxemburguesa i una espanyola i, de l'altra, mitjançant facturació, per prestacions de serveis aparentment inexistents, a empreses relacionades amb la consultoria radicades a València».



Importants comissions

A manera de síntesi, pel que fa al primer mecanisme -les operatives de compravenda de participacions-, «s'han investigat dos cases a través de les quals s'haurien abonat comissions per import de 6.400.000 euros a la mercantil Imison Internacional i 2.186.000 euros a Fenix Investments SA». La suma total de diners amagats va arribar a 11,2 milions d'euros.

El sumari apunta que la finalitat de la societat Imison Internacional excedeix de la instrumentalització, tractant-se d'un «element nuclear» dels fets que s'investiguen. En síntesi, afirma la Guàrdia Civil, «la suma total de fons que s'abonen en productes bancaris radicats a Luxemburg i titulats per Imison ascendeix a 11.209.028 euros», els quals «s'abonen mitjançant transaccions ordenades des d'Espanya i el Principat d'Andorra» fins al 2009. Els investigadors assenyalen que les transferències que tenen origen a Andorra les van realitzar dues societats panamenyes.