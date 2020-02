el nen de 8 anys de Palma al qual se li van fer proves no està contagiat

El nen de 8 anys ingressat a l'hospital Son Espases de Palma de Mallorca que estava en observació per un possible cas del virus de Wuhan va donar negatiu en les proves del Centre Nacional de Microbiologia. paral·lelament, l'home britànic contagiat resident a Mallorca segueix sent portador del virus, segons una segona prova. Es tracta del segon cas a Espanya d'una persona contagiada pel covid-19 després del cas detectat a La Gomera.

En una roda de premsa, el cap de secció de Malalties Infeccioses de l'Hospital Son Espases, Sió Riera, va assegurar que l'home infectat resident a Marratxí continua «sense símptomes» i avui se li tornarà a repetir les proves per enviar-les a Madrid per confirmar si manté restes de la malaltia.

En tot cas, la dona i les dues filles del pacient ingressat a l'Hospital Son Espases van sortir ahir del centre sanitari, després de donar dos resultats negatius en les anàlisis de les mostres enviades al Centre Nacional de Microbiologia de l'Institut de Salut Carlos III.