rajoy i aznar declararan en el cas de la caixa B del PP

? Els expresidents de Govern José María Aznar i Mariano Rajoy declararan com a testimonis en el judici que properament celebrarà l'Audiència Nacional pel presumpte pagament amb diners de la caixa B de la reforma de la seu del PP al carrer Génova de Madrid en acceptar la petició realitzada per les acusacions populars Izquierda Unida i l'Associació Advocats Demòcrates per Europa (Adade). Així, el tribunal ha demanat a les acusacions en el seu acte d'admissió de prova que facilitin totes les dades que siguin necessàries per a poder procedir a la citació dels expresidents.