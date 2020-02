El pacient de La Gomera afectat per coronavirus rep l'alta

L'Hospital Ntra. Sra. de Guadalupe on restava ingressat el pacient afectat per coronavirus

El pacient de La Gomera afectat per coronavirus ha rebut l'alta aquest divendres després de donar negatiu per segon cop a les proves. La Conselleria de Sanitat del govern de Canàries ho ha confirmat en un comunicat on també ha detallat que l'home podrà desenvolupar a partir d'ara les seves activitat "amb absoluta normalitat" perquè, segons marca el protocol, no ha d'estar sotmès a més restriccions. Pel que fa a la resta d'integrants del grup que l'acompanyaven de viatge, la conselleria ha explicat que demà acabaran el període de quarantena.