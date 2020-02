Cinc espanyols estan aïllats a Cambodja després que al creuer on viatjaven es detectés un cas de coronavirus, segons han confirmat fonts d'Exteriors. Com que no hi ha ambaixada espanyola a Cambodja, Exteriors ha assegurat que els cinc afectats estan "en contacte permanent" amb l'ambaixada a Tailàndia per poder-los donar assistència consular. De les cinc persones una dona segueix al vaixell aïllada, mentre que els quatre restants són a un hotel.