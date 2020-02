'The Telegraph' assegura que Joan Carles I va rebre 50 milions d'euros de comissió per la venda del Banco Zaragozano

Álvaro d'Orleans-Borbó, cosí del rei emèrit Joan Carles I, va cobrar 50 milions d'euros en concepte de comissions per exercir com a mediador en la venda de Banco Zaragozano a Barclays l'any 2003. Així ho assegura el diari britànic 'The Telegraph', que afirma tenir documents que proven que aquests diners va acabar en un compte suís als quals el pare de Felip VI tindria accés.

Fa uns anys, en les converses que va mantenir amb l'excomissari José Manuel Villarejo, Corinna zu Sayn-Wittgenstein ja havia assegurat que Álvaro d'Orleans era l'"home de palla" de Joan Carles I.

'The Telegraph' també assegura que en l'operació van intervenir dels empresaris Alberto Alcocer i Alberto Cortina, tots dos amics íntims del rei emèrit.