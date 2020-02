Casado ofereix suport a Sánchez només si renuncia al diàleg amb l'independentisme

El president de PP, Pablo Casado, va oferir al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, negociar els pressupostos si renuncia a la taula de diàleg amb els independentistes catalans, no modifica el Codi Penal per «indultar per la porta del darrere» dirigents com Oriol Junqueras i no designa com a fiscal general de l'Estat l'exministra Dolores Delgado. A més, li va demanar un gir en la seva política econòmica, mantenint la reforma laboral i sense fer pujades d'impostos, i que torni a referir-se a Juan Guaidó com a president de Veneçuela.

Aquestes són les exigències que Casado va posar damunt de la taula durant la reunió amb Sánchez al Palau de la Moncloa, i que va anomenar un «Compromís per Espanya». Després, en roda de premsa, va titllar de «cordial», «fructífera» i «constructiva» aquesta primera trobada al Palau de la Moncloa des que es va formar govern fa poc més d'un mes, malgrat que la reunió va acabar sense cap acord concret i l'Executiu parli d'«actitud negacionista» del PP.

De fet, uns minuts abans de la seva compareixença, fonts de l'Executiu havien difós un comunicat assegurant que Sánchez havia constatat en aquesta reunió que el PP segueix «instal·lat en la seva estratègia de bloqueig» i que no havia «variat cap de les seves posicions, tot i la seva responsabilitat com a principal partit de l'oposició».



Casado diu que va de «bona fe»

Casado va assenyalar que ell no és el del «no és no», missatge que al seu dia va fer seu Sánchez, sinó que hi ha «bona fe» en la seva mà estesa «per arribar a acords si es repassa el programa electoral amb el qual el PSOE va concórrer a les eleccions» i l'«hemeroteca» de les declaracions que l'aleshores candidat socialista va fer en campanya. A més, va criticar que l'Executiu vulgui traslladar el missatge que el PP «crispa» i aposta per la «radicalitat» quan és el «partit dels moderats». «Si pensen titllar el PP de radical, crec que punxen en os», va asseverar.

En primer lloc. Casado va exigir a Sánchez que «renunciï a la taula de negociació amb els independentistes». en què, segons va dir, no s'han establert «línies vermelles», ni tan sols en el «dret d'autodeterminació». A més, va reclamar que garanteixi la «inhabilitació de Quim Torra», president de la Generalitat, i que no modifiqui el Codi Penal per «beneficiar» els independentistes presos com si fos un «indult per la porta del darrere».

En aquest bloc, va sol·licitar també al president de Govern que «no nomeni com a fiscal general de l'Estat Dolores Delgado», al·legant que «no reuneix els requisits d'imparcialitat» després de ser diputada de PSOE i ministra socialista.

Per part seva, el Govern va negar que el líder del PP hagi estès la mà al cap de l'Executiu en algun assumpte i va denunciar que el principal partit de l'oposició segueix instal·lat en una «actitud negacionista» que tanca la porta a qualsevol col·laboració, en supeditar-la a que s'assumeixi el seu programa electoral. «O es fa la meva política o que ja se sàpiga que aquest país no pot comptar amb el PP», és el resum que el Govern va fer de la posició de Casado.



«Cap compromís»

«Lamentablement no hem trobat en el senyor Casado l'actitud de col·laboració que la situació d'Espanya requereix. No hi ha hagut cap compromís, cap concreció que el Partit Popular hagi pogut traslladar-li al president de Govern per poder, al menys en els temes rellevants, intentar buscar un acord», va criticar la ministra d'Hisenda i portaveu de l'Executiu, María Jesús Montero. La portaveu va acusar els populars de no haver assumit la seva derrota electoral i d'estar «bloquejant» el funcionament de les institucions.