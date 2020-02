El Govern deroga avui l'acomiadament per acumulació de baixes mèdiques

El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts a través d'un reial decret llei la derogació de l'article 52.d de l'Estatut dels Treballadors que permet als empresaris l'acomiadament objectiu d'un treballador per acumular baixes mèdiques justificades.

La derogació d'aquest article va ser anunciada per la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, al poc d'arribar al càrrec i s'aprovarà avui després de passar pels tràmits administratius oportuns.

Aquest article, que va ser modificat amb la reforma laboral del 2012, estableix que un contracte de treball pot extingir-se per faltes d'assistència a la feina, encara justificades però intermitents, que arribin al 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius, sempre que el total de faltes d'assistència en els 12 mesos anteriors arribi al 5% de les jornades hàbils o el 25% en quatre mesos discontinus dins d'un període de 12 mesos.

La supressió del 52.d es produeix després que el Tribunal Constitucional, en una sentència coneguda a finals d'octubre, avalés l'extinció del contracte laboral per causes objectives si hi ha faltes d'assistència justificades tot i que intermitents.

El que s'aprova avui és la derogació de l'article, no la seva modificació ni la seva substitució per un altre text. D'aquesta forma, l'acomiadament per acumulació de baixes mèdiques justificades deixarà de ser una causa objectiva per a l'acomiadament d'un treballador.

Això no significa que un empresari no pugui acomiadar algú de la seva plantilla per faltes d'assistència o impuntualitat, ja que podria argumentar aquesta raó per realitzar el que es coneix com a acomiadament disciplinari.

La ministra de Treball ha destacat en diverses ocasions que la derogació de l'article 52.d serà «una gran notícia» perquè es deixin de viure situacions degradants a Espanya i evitar així que un treballador pugui perdre el seu lloc de treball estant en una situació vulnerable.

Satisfacció sindical

La derogació d'aquest article no ha format part del diàleg social, tot i que la ministra sí que va informar sindicats i empresaris de la seva aprovació.

Mentre que CCOO i UGT han celebrat que s'aprovi aquest reial decret llei, en alguns sectors de la CEOE no es veu amb bons ulls. El president de la patronal, Antonio Garamendi, no s'ha oposat frontalment a la derogació d'aquest article, tot i que ha plantejat que els primers set dies de baixa, sobretot en el cas de les pimes, «els pagui l'Administració». Segons la seva opinió, caldria aprofundir molt més en el tema de l'absentisme «perquè l'absentisme professional és una realitat a Espanya».

Per la seva part, el president de la patronal catalana Foment del Treball i vicepresident de la CEOE, Josep Sánchez Llibre, ha mostrat la seva oposició a la derogació d'aquest article.

La ministra de Treball creu que el rebuig empresarial d'aquesta mesura és minoritari i ha deixat clar que el Govern té l'obligació de legislar «per corregir el que ja és font del dret europeu».