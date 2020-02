Un nen de 5 anys mor després d'ennuegar-se menjant un entrepà a Gran Canària

Imatge del centre sanitari on van intentar reanimar el nen

Un nen de 5 anys va morir aquest dilluns a la tarda en ennuegar-se amb un entrepà al municipi grancanari de San Bartolomé de Tirajana. El petit, veí de Castillo del Romeral, va ser traslladat en aturada cardiorespiratòria al Centre de Salut del Doctoral, on es va confirmar la seva defunció.

Els fets van passar a la citada localitat de San Bartolomé de Tirajana, on el menor menjava un entrepà. El seu pare es va adonar que s'havia ennuegat i va sortir urgentment en direcció a l'esmentat ambulatori, on no van poder reanimar el petit, que va morir al centre sanitari. Al lloc es van desplaçar unitats de Guàrdia Civil i Policia Local.