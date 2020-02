Un pitbull ataca una nena de 9 anys

Una nena de 9 anys ha estat intervinguda a l'Hospital General d'Alacant de les lesions sofertes a la cara després de ser atacada per un gos de la raça pitbull, segons han informat a Europa Press fonts pròximes a la investigació.

La nena presenta ferides a la galta dreta, el llavi i el nas i va haver de ser operada al centre sanitari.

Els fets van passar el passat 25 de gener, tot i que no va ser fins ahir dilluns 17 de febrer quan van ser denunciats. L'animal és d'una amiga del germà de la nena ferida, segons les mateixes fonts.

Gossos potencialment perillosos

Segons el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, els gossos considerats potencialment perillosos són:

1. Els que pertanyen a les races o als encreuaments següents:

Akita inu

American bully*

Bullmastiff

Dòberman

Dog argentí

Dog de Bordeus

Fila brasileiro

Mastí napolità

Pit bull terrier

Gos de presa canari (o dog canari)

Rottweiler

Staffordshire bullterrier (també conegut com a Staff anglès. Origen: Anglaterra)

Terrier staffordshire americà (també conegut com a Am Staff. Origen: EUA)

Tosa japonès (Tosa inu)

*American bully: raça creada a la dècada dels anys 90 mitjançant el creuament de diverses races com Pit Bull Terrier, Terrier Staffordshire americà i, probablement, Staffordshire Bull Terrier i English Bulldog. Tot i que no està inclosa a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, atès que descendeix de creuaments de races de gossos potencialment perillosos, al Registre general d'animals de companyia se l'hi considera.

2. Altres races de gossos amb aquesta consideració si així ho determinen les ordenances municipals dels ajuntaments.

3. Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos, si així ho declara l'ajuntament corresponent.

4. Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.





Cal alguna autorització administrativa per tenir o passejar un gos potencialment perillós?

Per tenir o passejar un gos potencialment perillós cal una llicència administrativa que emet l'ajuntament del municipi on el gos resideix habitualment i on ha d'estar censat. Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys.

Per obtenir o renovar aquesta llicència cal que us adreceu a l'ajuntament.

He de tornar a demanar la llicència municipal si canvio de domicili?

La llicència té una vigència de 5 anys i és vàlida per a tot l'Estat espanyol. Si un gos potencialment perillós canvia de municipi, cal sol·licitar la baixa al cens del municipi on residia i l'alta a l'ajuntament del nou municipi.

Puc demanar una llicència per a passejar gossos potencialment perillosos que no siguin de la meva propietat?

En el cas que una persona sol·liciti una llicència per poder passejar gossos potencialment perillosos que no són de la seva propietat (passejadors de gossos, voluntaris d'una protectora d'animals, personal de residències canines...), cal sol·licitar la llicència de conducció de gossos potencialment perillosos a l'ajuntament. A diferència de les llicències per a particulars, en aquests casos no constarà el nom ni el xip de cap gos, atès que els gossos aniran canviant.

La persona sol·licitant ha de presentar tota la documentació (certificat mèdic, antecedents penals, declaració responsable), però en el cas de la pòlissa s'haurà d'assegurar que el propietari o la propietària del gos (si són passejadors de gossos) o el titular del nucli zoològic (protectora d'animals, residències canines,...) tenen contractada una pòlissa que cobreixi la totalitat dels gossos potencialment perillosos que es passegen.

En aquest cas, les mesures de seguretat són les mateixes que per als propietaris de gossos potencialment perillosos.





Quines són les mesures de seguretat que han de prendre els propietaris i les persones que passegen gossos potencialment perillosos?



Els propietaris i les persones que passegen gossos potencialment perillosos han de complir amb les obligacions següents:

A) A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos han d'anar lligats amb una cadena no escorredora de 2 metres de llargada màxima i proveïts del corresponent morrió.

B) Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents, a fi d'evitar que els animals puguin sortir i cometin danys a tercers:

Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d'estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal.

Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s'han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.

El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus.

C) Només es pot passejar un gos potencialment perillós per persona

D) Està prohibit fer-los criar, llevat que s'inscriguin les instal·lacions al Registre de nuclis zoològics com a centre de cria.





Quina consideració tenen els gossos creuats amb gossos potencialment perillosos?

En cas que un gos tingui un progenitor considerat potencialment perillós i l'altre no, a l'hora de censar-lo cal tenir en compte el seu aspecte: si s'assembla al progenitor considerat potencialment perillós cal censar-lo posant la raça d'aquest progenitor; en canvi, si s'assembla més al progenitor que no considerat potencialment perillós, es pot censar com a "indefinit".

Algunes mesures de control de gossos potencialment perillosos que poden determinar els ajuntaments

Els ajuntaments poden afegir races de gossos potencialment perillosos a les seves ordenances sempre que compleixin totes o la majoria de les característiques següents:

forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència

caràcter accentuat i gran valor

pèl curt

perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçària a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg

cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i grans galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda

coll ample, musculós i curt

pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt

extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses amb potes relativament llargues formant un angle moderat.





Els gossos d'assistència no poden ser de raça potencialment perillosa.

En aquest sentit, els ajuntaments podrien incloure a les seves ordenances les races de gossos següents perquè compleixen la majoria d'aquestes característiques:

Alà espanyol

Akita americà

American Bully

Bulldog americà

Cane Corso

Villano de las Encartaciones

Bull terrier

D'altra banda, atès el gran augment de gossos potencialment perillosos als centres d'acollida d'animals de Catalunya, els ajuntaments poden imposar, mitjançant les seves ordenances, mesures per evitar-ne l'augment com l'obligació d'esterilització, establir un nombre màxim de gossos potencialment perillosos per llar, prohibir centres de cria de gossos potencialment perillosos en el seu municipi, entre altres mesures.

En els casos d'atacs de gossos de raça no considerada potencialment perillosa, els ajuntaments també els poden declarar com a gos perillós en cas d'haver produït agressions a persones o altres animals, tant si hi ha denúncia com d'ofici. Prèviament a la declaració, cal l'informe d'un veterinari/ària col·legiat.