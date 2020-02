Casado torna a reclamar al govern espanyol que «trenqui amb els independentistes»

El líder del PP, Pablo Casado, ha tornat a oferir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pactar els pressupostos si "trenca amb els independentistes", tal com va fer a la reunió de dilluns a Moncloa. "Ja no té excusa", ha afirmat Casado aquest dimecres a la sessió de control al Congrés, i ha assegurat que "ara tothom sap que té una altra alternativa". "Anunciï avui mateix que trenca amb els independentistes", ha reclamat Casado. Sánchez ha respost criticant l'actitud del cap de l'oposició i l'ha acusat de situar-se en la "bronca i el bloqueig". "Faci oposició lleial", ha demanat Sánchez, "des del sentit d'Estat que necessita aquest país del principal partit de l'oposició".

"No se li farà una mica llarg estar en la bronca i el bloqueig" els quatre anys de legislatura, ha preguntat Sánchez a Casado. "Li estenc la mà per a la renovació dels òrgans constitucionals", ha dit el cap de l'executiu espanyol, amb relació a organismes com el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional o el Consell d'Administració de RTVE.

Casado ha insistit a criticar que Sánchez aposti per la taula de diàleg amb la Generalitat -dilluns va condicionar els pactes per renovar aquests òrgans a què hi renunciï, entre altres exigències- i ha demanat que "deixi de reservar el diàleg com a premi a una minoria radical i segui a negociar amb la majoria moderada".