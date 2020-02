Cunillera, sobre la taula de diàleg: «Al mes de febrer li queden 10 dies, hi ha temps»

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha defensat que encara queden deu dies per acabar el febrer i, per tant, que "hi ha temps" per constituir la taula de diàleg entre governs. En una entrevista a Rac 1, Cunillera ha recordat que a l'acord PSOE-ERC per a la investidura no apareix la figura del mediador que reclama JxCat i ha insistit que s'ha de desenvolupar el pacte amb els republicans. Preguntada per si formarà part de la delegació del govern espanyol a la taula de diàleg, ha respost que no ho creu tot i afegir que ho decidirà el president espanyol, Pedro Sánchez.

Preguntada per si a la taula de governs es parlarà d'autodeterminació, la delegada del govern espanyol ha defensat que el més important és poder seure a la taula. "Si no seiem a la taula no parlarem de res. Es tracta de seure a la taula, que cadascú posi les seves idees i a partir d'aquí comencem a parlar. Si no seiem no podem saber de què parlem", ha afegit.

Pel que fa a les recents sortides de la presó de Carme Forcadell i Dolors Bassa en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, Cunillera ha dit que s'alegra que es puguin anar inserint a la societat. "Confio amb la consellera de Justícia i amb que aplicarà el que sigui més correcte. Si ha decidit que aquest és el calendari, em sembla correcte", ha afegit.

D'altra banda, ha fet una crida a la responsabilitat perquè s'aprovin els pròxims pressupostos de l'Estat. "Si volem desencallar coses, arremanguem-nos amb els pressupostos, que són la llei més important", ha conclòs.