El Govern traspassa a Euskadi el règim econòmic de la Seguretat Social

La secretària general del PSE-EE, Idoia Mendia, va confirmar que al calendari de traspàs de competències a Euskadi s'inclourà la gestió del règim econòmic de la Seguretat Social, i quan es produeixi, «les pensions les seguirà pagant i garantint el Govern d'Espanya». Avui es celebrarà a Vitòria una nova reunió bilateral entre els governs central i basc per abordar l'arribada de les transferències pendents per al compliment de l'Estatut de Gernika. Les dues més destacades són presons i el règim econòmic de la Seguretat Social.

Mendia va assegurar sobre la reunió d'avui que «el més important és una forma de fer que està molt relacionada amb el diàleg i gens amb el que hem vist a Catalunya o la crispació que alguns volen traslladar». En aquest sentit, la dirigent socialista va confirmar que al calendari de traspassos que s'espera pactar hi ha la gestió econòmica de la Seguretat Social: «Transferiran mitjans materials i humans: funcionaris, edificis..., el que no es trenca és la caixa única», va detallar.

L'Executiu basc assumirà la gestió de les prestacions, per les quals l'Estat gasta a Euskadi més de 9.500 milions d'euros a l'any. A més, es responsabilitzarà de la gestió i control de les cotitzacions, la recaptació de quotes, l'organització dels ingressos i les sancions.

Una trentena de competències

Els governs central i basc van acordar el 5 de febrer accelerar el traspàs a Euskadi d'una trentena de competències que les dues administracions ja havien perfilat l'any passat. Tres d'elles -assegurança escolar, productes farmacèutics i ajuts previs a jubilacions- es lliuraran al País Basc el mes que ve, però el traspàs de la gestió de la Seguretat Social, una de les principals reivindicacions d'Iñigo Urkullu, no s'havia concretat a causa de la seva complexitat.