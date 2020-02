Guanya 6,5 milions d'euros a la Bonoloto i els perd per signar on no tocava

Guanya 6,5 milions d'euros a la Bonoloto i els perd per signar on no tocava

Francisco Guerrero va guanyar 6,5 milions d'euros en la Bonoloto el 2005. Amb aquests diners, va signar tots els documents que va tenir davant sense saber on ficava la quantitat del premi ni quines eren les conseqüències de les seves rúbriques.

Quan va intentar treure una part dels diners per pagar una operació de menisc l'any 2009 es va adonar que ja no quedava res d'aquell premi. Segons ell, els papers que havia signat eren el que es coneix com a "productes tòxics financers", on va invertir aconsellat per un empleat de banca.

El proper 5 de març se celebrarà el judici en què Guerrero demanda més de dos milions al Banco Santander per "incompliment del contracte d'assessorament financer" i els "danys morals" derivats que se'n deriva.

Els fills del demandant també van reclamar 46.000 euros cadascun a la mateixa entitat financera per dit "incompliment" i pels danys i perjudicis. A més, la filla demana 60.000 per ser menor d'edat quan es van produir els fets. La quantitat total demandada en aquesta ocasió són 209.000 euros.

Quan va guanyar el premi, Guerrero el va dividir entre els seus cinc fills (60% per a ell i 40% per a ells). Avui dia la relació entre el pare i els descendents és "freda". El primer creu que els fills el consideren el responsable de la pèrdua de tots els guanys.

Llarg contenciós

Aquests dos no són els primers plets que el guanyador de la Bonoloto i els seus descendents tenen amb el banc. Al 2016, la justícia va donar la raó per primera vegada a Guerrero. Se li van retornar d'1,06 milions del premi. L'any passat els seus fills també van reclamar als jutjats i van recuperar 1,2 milions d'euros de la loteria.

Guerrero és paleta de professió i va arribar a Castelló fa més de cinquanta anys procedent de Barbate. Diu que no entenia els papers que signava en les reunions amb el banc després de la Bonoloto de 2005. No es va assabentar del que estava passant fins al 2009, quatre anys més tard, perquè va voler treure 30.000 euros per operar-se de menisc. Havia seguit al seu lloc de treball amb normalitat sense pensar-hi. "No vaig arribar a tocar ni una moneda del premi", explica.

Actualment, la seva situació és molt complicada. No pot pagar l'habitatge en què està i viu amb por que el desallotgin. "Estic malalt, amb tractament psicològic", explica. El llarg procés, amb diversos judicis i molts problemes li ha passat factura a la salut. "Només vull que això s'acabi d'una vegada", afirma.