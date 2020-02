PP i Cs acorden anar en coalició amb Alfonso Alonso com a líder

PP i Ciutadans van arribar a un principi d'acord per anar en coalició a les eleccions del 5 d'abril a Euskadi, que encapçalarà el president dels «populars» bascos, Alfonso Alonso. Fonts dels dos partits van informar del principi d'acord, tot afegint que els detalls es donaran a conèixer avui, abans que demà acabi el termini per presentar les coalicions electorals al País Basc.

La llista l'encapçalarà el «popular» Alfonso Alonso, ja que la portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, va explicar que no posaria cap objecció als noms que proposés el PP. El programa, així com el nom de la coalició, serà acordat en els propers dies pels equips negociadors de les dues formacions.