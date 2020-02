Podem arrenca al PSOE el compromís de tenir llesta la llei de llibertat sexual el 8-M

El Govern va confirmar ahir que la llei de llibertat sexual que treballa la ministra d'Igualtat, Irene Montero, des de l'arribada al Ministeri, es presentarà abans del 8 de març, Dia de la Dona. D'aquesta manera, Unides Podem ha aconseguit arrencar al PSOE el compromís –ratificat pel president, Pedro Sánchez, des de Brussel·les– de complir amb els seus plans, que trontollaven perquè el Ministeri de Justícia no donava el seu vistiplau a l'avantprojecte de llei, informen fonts de la negociació.

Després d'esclatar aquesta nova polèmica al si de l'Executiu, tot just un dia després que es donessin a conèixer les tensions pels plans d'Interior en matèria de política migratòria, fonts governamentals van informar que «la llei de llibertat sexual té un consens total en el Govern de coalició».

En aquesta línia, La Moncloa va explicar que la norma en la qual treballa Montero «és un projecte legislatiu il·lusionant, que estarà llest en el termini previst i enviarà un missatge clar de compromís del Govern amb la igualtat de cara al 8 de març»; és a dir, la ministra d'Igualtat podrà presentar-ho abans d'aquesta data clau. La nova llei, que entre altres coses modificarà el consentiment en els delictes sexuals, el conegut com «si és sí», havia de comptar amb el vistiplau del Ministeri de Justícia, ja que implica una reforma del Codi Penal. Fonts de la negociació assenyalen que les discrepàncies al si de l'Executiu s'han produït precisament per la tardança de Justícia a donar el vistiplau a l'avantprojecte elaborat per Igualtat, que fa «dies» que està preparat. Al seu torn, des del Govern precisen que fins ahir el Ministeri d'Igualtat no havia fet el pas preceptiu per impulsar l'avantprojecte de llei, ja que no va proposar incloure'l a l'agenda de la Comissió General de Secretaris d'Estat i Sotssecretaris, que és l'òrgan encarregat de preparar els Consells de Ministres.