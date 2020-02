Itàlia prepara «mesures extraordinàries» després de confirmar dos morts i mig centenar d'infectats

Itàlia prepara "noves mesures extraordinàries" per reaccionar al brot de coronavirus que afecta les regions de Llombardia i el Vèneto, i que ja ha provocat almenys dues víctimes mortals i prop d'una cinquantena d'infectats. Així ho ha indicat el primer ministre, Giuseppe Conte, en un escrit a les xarxes socials on també ha expressat la seva solidaritat amb les víctimes i les seves famílies. "Estem treballant incansablement per reaccionar amb la màxima capacitat davant d'aquesta emergència", ha afirmat Conte. Itàlia ha obligat una desena de municipis propers al nucli d'infeccions de coronavirus a suspendre totes les activitats públiques, comercials i laborals, i demana a la població que es quedi tancada a casa.