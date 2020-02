Sánchez, sobre Catalunya: «Si algú creu en el diàleg, és el PSOE»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest diumenge el seu partit com el garant del diàleg amb Catalunya. Tres dies abans de la primera reunió amb el govern català, Sánchez ha dit que "si algú creu en el diàleg, és el PSOE". En un discurs a Galícia, el president espanyol ha insistit que són els socialistes els que "aposten per l'agenda de retrobament amb Catalunya". Sánchez també ha advertit que el seu govern no admetrà "cap lliçó" de la dreta espanyola sobre "el compromís constitucional del PSOE", i ha acusat PP, Cs i Vox de voler "reduir la constitució al 155". El líder del PSOE ha dit al "tripartit de l'apocalipsi" que si no es volen "arremangar" pel progrés d'Espanya, "no hi posin obstacles".

Sánchez també ha defensat que el govern de coalició amb Unides Podem treballa "a ple rendiment" i amb "total entesa". "Tenim un projecte de país", ha defensat, acusant el PP d'haver apostat per la "involució".

"Avui, la dreta, desgraciadament, s'ha aliat amb els que volen tornar a una Espanya on no retornarem", ha dit el president espanyol.