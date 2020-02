Itàlia confirma sis víctimes mortals i 224 contagiats pel coronavirus

Una pacient oncològica que estava ingressada a un hospital de Brescia és la sisena víctima mortal pel coronavirus a Itàlia, segons ha publicat l'agència de notícies Ansa aquest dilluns. La dona era de Crema, a la regió de Llombardia, i el seu quadre clínic ja "estava compromès". Cinc de les sis víctimes eren de la mateixa regió, així com la majoria de les 219 persones infectades a Itàlia. Les autoritats continuen buscant el 'pacient zero', és a dir, la persona que va contagiar el primer cas de coronavirus al país. Alguns mitjans italians apunten que es podria haver localitzat a Vò, a la regió del Vèneto. El govern italià va decretar dissabte el confinament a les zones més afectades per limitar el risc de contagi.