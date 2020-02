Itàlia informa d'una cinquena mort per coronavirus

Un total de 219 persones han donat positiu a les proves de COVID-19 a Itàlia, concentrades en cinc regions (Llombardia, Vèneto, Emília Romanya, Piemont i Lazio), segons ha assenyalat aquest dilluns el cap de departament de protecció civil de país, Angelo Borrelli.

Fins al moment s'han fet més de 3.000 anàlisis i 50.000 persones han estat confinades en 12 municipis que es consideren els principals focus del contagi. La cinquena víctima confirmada del coronavirus és un ancià de 88 anys, de Caselle Lanne, a Llombardia, que presentava un quadre amb altres malalties i ha mort aquest matí.

En total hi ha 167 casos positius a Lombardia; 26, a Vèneto; 18, a Emilia Romanya; 4, a Piemont i 3 al Lazio, del que només 99 continuen ingressats a l'hospital. D'aquests, 23 continuen en la Unitat de Cures Intensives (UCI). La resta -91- estan sent monitoritzats des d'un aïllament a casa seva i no necessiten particular atenció mèdica.

Davant la pregunta específica de si s'hauria de tancar l'espai aeri i quin és el consell que es pot donar als turistes que tenien previst visitar el país en els pròxims dies, Borrelli ha incidit que "tots els recursos de país estan sent mobilitzats" per pal·liar el contagi de virus i la situació actual és de "seguretat" i "es pot venir tranquil·lament".

"Des del primer moment en què es van registrar els primers casos, Itàlia es va activar. El govern ha intervingut amb rapidesa. Hi ha una coordinació en marxa de sistema de protecció civil, un model que funciona", ha assegurat Borrelli.