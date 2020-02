Confirmen el sisè cas de coronavirus a l'Estat en un hospital de Castelló

El govern espanyol ha confirmat el sisè cas de coronavirus a l'Estat en un hospital de Castelló. Segons ha informat el Ministeri de Sanitat, el País Valencià ha activat aquest dimarts a la tarda el protocol per la infecció després del positiu de la prova que s'ha fet a una persona al centre hospitalari castellonenc. L'executiu estatal també ha informat que la Conselleria de Salut valenciana ha comunicat l'enviament de mostres per a la confirmació del coronavirus en aquest pacient al Centre Nacional de Microbiologia de Madrid, tal com estableix el protocol. Així doncs en aquests moments hi ha quatre pacients afectats per coronavirus tractats en hospitals de l'Estat, als quals s'han de sumar els dos primers casos que ja van ser donats d'alta.