Ábalos anuncia per a «abans de l'estiu» una iniciativa per controlar els preus del lloguer

Ábalos anuncia per a «abans de l'estiu» una iniciativa per controlar els preus del lloguer ACN

José Luís Ábalos ha anunciat aquest dimecres a la tarda que "abans de l'estiu" durà al Congrés una iniciativa per "permetre el control" dels preus del lloguer en aquelles zones que hagin experimentat "pujades desorbitades". El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ho ha dit, precisament, a la cambra baixa, en el marc d'una compareixença per explicar el que seran les línies mestres de l'actuació del seu departament per a aquesta legislatura. Ábalos ha indicat al seu compte de Twitter, que "com a ministre i polític" ha de "defensar els drets socials que garanteix la Constitució".





Antes del verano traeré al @Congreso_Es una iniciativa para permitir el control de precios del #alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas.



Como ministro y político, debo defender los derechos sociales que garantiza la Constitución.#ComisiónMitma pic.twitter.com/d32qP2ZDJX — José Luis Ábalos (@abalosmeco) February 26, 2020

El ministre també s'ha referit al procés de liberalització ferroviària, que segueix avançant amb l'objectiu de "rendibilitzar les infraestructures i beneficiar l'usuari", que podrà accedir "a més i millors serveis a uns preus més baixos".En l'àmbit de les carreteres Ábalos ha parlat de seguretat, sostenibilitat, adaptació als efectes del canvi climàtic, innovació, equitat, cohesió territorial i coordinació amb altres administracions.Durant la compareixença el ministre ha parlat d'altres àmbits d'actuació que té en cartera, com ara els ports, els aeroports o la nova regulació del paquet de mobilitat de la Unió Europea del sector del transport per carretera.