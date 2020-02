el coi obre la porta a cancel·lar els Jocs de Tòquio

? El Comitè Olímpic Internacional (COI) es pronunciarà d'aquí a tres mesos sobre si se celebren els Jocs Olímpics de Tòquio 2020, tal com estaven previstos, a causa de la incidència del virus, segons va confirmar Dick Pound, el membre més antic de l'organisme. Pound considera que han d'esperar «una finestra de tres mesos» per decidir el destí dels Jocs Olímpics de Tòquio, que estan sent amenaçats per la malaltia. «Tot hauria de seguir com sempre», va assegurar. El missatge de Pound, membre del COI des de 1978, no va ser alarmista, però sí que va admetre amb franquesa els riscos que afronta la cita olímpica que comença el 24 de juliol. «Aquesta és la nova guerra i has d'afrontar-la. Diria que la gent haurà de preguntar-se: Està això sota el control suficient perquè puguem anar a Tòquio?», va dir.