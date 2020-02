El PP portarà al Suprem el nomenament de Delgado com a fiscal general de l'Estat

La portaveu de Grup Popular al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, va explicar que el seu partit recorrerà davant el Tribunal Suprem el nomenament de l'exministra de Justícia Dolores Delgado com a fiscal general de l'Estat al·legant que l'«odi» i l'«animadversió» que té al PP la inhabiliten per ocupar un càrrec per al qual s'exigeix «neutralitat». «Recorrerem el seu nomenament per ser un persona que clarament no compleix els estrictes criteris d'idoneïtat, neutralitat i imparcialitat», va assegurar Álvarez de Toledo després de la reunió de la Junta de Portaveus.

La dirigent del PP va explicar que si bé el seu partit sempre va tenir «gravíssims dubtes» sobre la idoneïtat de Delgado per situar-se al capdavant del ministeri públic -el mateix Pablo Casado va parlar d'impugnar el nomenament fa diverses setmanes- a ella ja no n'hi va quedar «ni un» després de la seva compareixença de dijous passat, quan el Congrés va examinar el seu grau d'idoneïtat.

«El grau d'odi, animadversió i hostilitat de cadascuna de les seves paraules al que no és de la seva corda és inhabilitant per al seu lloc», va argumentar Álvarez de Toledo. «Ha mostrat la seva animadversió de manera sistemàtica contra nosaltres», va afegir.

Paral·lelament Casado va justificar el recurs del seu partit en la «parcialitat» de Delgado i en què es pretén «beneficiar el separatisme i l'esquerra». El president del PP va afirmar que Delgado «atempta contra la imparcialitat del ministeri públic i la separació de poders» i va afegir que amb el seu nomenament es busca «beneficiar el separatisme i l'esquerra, i blanquejar amistats que li van confessar delictes que no va denunciar».



«Desviació de poder»

El recurs es basarà en una suposada «desviació de poder», que és un vici de l'acte administratiu que suposa l'exercici per a un òrgan de les seves potestats públiques per a fins diferents per als quals se'ls va atorgar aquesta responsabilitat, segons fonts del PP. A més, el PP vol incloure en el seu recurs el projecte de fiscal de la Unió Europea, que se sustenta en la idea bàsica que ha de ser independent de qualsevol Govern de la UE per preservar la seva «aparença d'imparcialitat».

El Consell de Ministres va nomenar formalment ahir l'exministra com a fiscal general de l'Estat. El reial decret de nomenament es publicarà avui al BOE i a dos quarts d'onze del matí està prevista la celebració de l'acte de jura o promesa davant el Rei al Palau de la Zarzuela, i posteriorment es produirà la presa de possessió al Tribunal Suprem. Delgado va culminar la setmana passada l'últim dels tràmits que exigeix la Constitució i l'Estatut Fiscal per accedir al càrrec, després de comparèixer a la Comissió de Justícia de Congrés dels Diputats.