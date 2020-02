Cs ocuparà el segon lloc per Biscaia i el tercer per Àlaba a la coalició amb el PP

El candidat a lehendakari per PP + Cs va assegurar que la coalició a la qual representa és l'única opció que defensarà «la unitat d'Espanya i el constitucionalisme» al País Basc el 5 d'abril, perquè el PSE «se'n ha anat amb els dolents, amb les forces fosques». A més, va recordar als votants de el PNB que hi ha una coalició de centredreta al País Basc que no vol «l'autodeterminació i la ruptura».

Iturgaiz va assegurar que Ciutadans ocuparà el segon lloc per Bizkaia i el tercer per Àlaba en les llistes de la coalició amb el PP basc per concórrer a les eleccions autonòmiques de el 5 d'abril al País Basc, i ell mateix s'encarergarà d'encapçalar la candidatura biscaïna.

Aquest repartiment es va concretar gràcies al preacord tancat entre els líders dels partits, Pablo Casado i Inés Arrimadas. «En qualsevol acord, en qualsevol coalició, quan es comença a fer hi ha tires i arronses d'una banda i d'un altre», va assenyalar, en ser preguntat pels lleugers canvis que s'haurien produït en el repartiment de llocs en les candidatures respecte a l'anunciat inicialment.



El centredreta basc-espanyol

En una entrevista a Onda Cero, recollida per Europa Press, el candidat a lehendakari va confiar en obtenir, després del 5 d'abril, «un gran resultat del centredreta basc» que «se sent» basc i espanyol.

Iturgaiz va indicar que el PP basc «és el Partit Popular d'Espanya», perquè ha estat un referent per a tot Espanya «en forjar-se amb sang, suor i llàgrimes». «Com hem de ser un partit molt local, molt regional, molt autonòmic quan som un referent nacional? No m'agrada això del que dels d'aquí i els d'allà. Els de l'autonomia, central o Gènova. Som el Partit Popular», va puntualitzar.



Candidat per decisió de Madrid

Tot i que ha admès que ha arribat a candidat per decisió de Madrid, «per les circumstàncies que tots coneixem», va afegir que també «amb el suport i afecte dels afiliats de l'PP basc».

Carlos Iturgaiz va advertir que PP + Cs és l'única opció que ocupa «un espai» al País Basc que defensa «la unitat d'Espanya, el constitucionalisme i les llibertats». «Abans teníem al PSE amb nosaltres i ara els socialistes bascos s'han descavalcat de tot això, se'n han anat amb els dolents, amb les forces fosques negres», va censurar el polític.

En la seva opinió, ara els comicis del Partit Socialista d'Euskadi «i el del senyor Sánchez» són «els secessionistes catalans i bascos, els que volen trencar Espanya i són també els batasunes d'Otegi».