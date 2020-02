JxCat desvincula la taula de diàleg del sostre de despesa

JxCat ha justificat el seu vot negatiu al sostre de despesa pel govern espanyol assegurant que havia posat sobre la taula "condicions molt raonables" i que l'executiu de Pedro Sánchez no li les ha acceptat. A més, han volgut deslligar la votació de la taula de diàleg i del resultat de la primera reunió, celebrada dimecres a La Moncloa. "Cal desvincular la taula de negociació del dia a dia d'un govern que diu però no fa. El que no pot ser és pidolar el que el govern ha de pagar. Que comencin donant exemple i complint la llei", ha dit la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs. I és que el grup havia demanat que "es pagués l'IVA de 2017 que es deu a les comunitats" i, segons el diputat Ferran Bel "no ho han donat un compromís explícit".

Borràs, a més, ha explicat que han esperat "fins a última hora" per veure si el govern espanyol acceptava fer el pagament que deu, però que en veure que no hi havia "resposta satisfactòria" han optat per votar en contra del sostre de despesa. "No pot ser que li surti tan barat al govern per un dia a dia que no compleix. No tenim cap garantia del compliment de coses que per llei està obligat a pagar", ha dit la diputada.

En el mateix sentit s'ha expressat Bel, que ha criticat l'abstenció d'ERC que ha permès l'aprovació de les xifres presentades per l'executiu estatal. "Hi ha altres formacions que estan donant molts vots gratis esperant no sé què, cadascú sabrà per què. Nosaltres vam posar condicions que no eren una barbaritat, que eren raonables i el govern sabrà què fa", ha dit. Tampoc serveix a JxCat que ERC hagi posat l'argument de la taula de diàleg com a motivació per a la seva abstenció. "Si algú pensa que per a que la taula continuï se li ha de votar tot al PSOE, s'equivoca. La taula de diàleg és bona per a Catalunya i l'Estat si dona fruits. Però la seva continuïtat no es pot condicionar al suport a tot el que porti el govern a la cambra", ha conclòs Bel.