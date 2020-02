L'abstenció d'ERC permet al govern aprovar el primer pas dels pressupostos

ERC ha permès amb l'abstenció que el govern espanyol aprovi el sostre de despesa i la senda de dèficit al Congrés i, així, faci un primer pas en el camí per aprovar els pressupostos. Els republicans han justificat el sentit de vot, el mateix que a la investidura de Pedro Sánchez, per donar "un marge de confiança perquè el diàleg i la negociació puguin avançar". "Vostès estan complint per ara amb el que vam acordar", ha dit el diputat d'ERC Joan Margall al ple d'aquest dijous al matí, i ha afegit que tot i que no estan d'acord amb la senda volen donar "una oportunitat a la mesa de negociació". En canvi, JxCat ha votat 'no', tot i que tenia predisposició a abstenir-se.

El diputat Ferran Bel ha argumentat que si l'executiu vol els vots de JxCat "han de negociar-ho" i ha desvinculat el seu posicionament del "futur de la taula de diàleg".

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, havia demanat a JxCat a la seva intervenció prèvia que no "bloquegés" perquè s'està "reconduint el diàleg polític" i ha recordat que dimecres el president de la Generalitat, Quim Torra, va dir que no volien que qüestions del dia a dia interferissin en la taula de diàleg. "La senda és millor per a Catalunya" que l'actual, ha dit.

Fonts de JxCat han explicat que tenien predisposició a abstenir-se però que l'actitud del PSOE, que no ha negociat la senda amb ells, i el fet que l'executiu tenia l'aprovació assegurada fa que s'hagin decantat finalment pel 'no'. De fet, el discurs de Bel semblava indicar una abstenció i el diputat avisava a l'inici que desvinculaven el vot d'aquest dijous de la taula de diàleg perquè "sinó algú podria pensar que per a què continuï se'ls ha de votar tot a favor".

La CUP també votarà que 'no' però per altres raons. La diputada Mireia Vehí ha explicat que fan una "esmena a la totalitat a la política del deute" i ha demanat una auditoria del deute.

Majoria a favor

Finalment, el govern espanyol ha aconseguit aprovar la nova senda de dèficit i el sostre de despesa amb 164 vots a favor -entre els quals PNB i Més País- i els vots en contra dels partits de la dreta espanyola. N'hi ha hagut 150 i 19 abstencions -EH Bildu finalment s'ha abstingut-.