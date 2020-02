Els metges aclareixen que les màscares no serveixen de res a l'aire lliure

Els metges van divulgar un seguit de consideracions sobre el virus de Wuhan assenyalant que és una malaltia eradicable, alhora que van especificar que les màscares no serveixen de res a l'aire lliure. En les seves consideracions a la població en general davant l'evolució del virus, l'Organització Mèdica Col·legial (OMC) va demanar no acaparar màscares ni fer compres compulsives, ja que «només contribueixen a generar alarma i provocar desabastiments». Els equips de protecció personal, d'acord amb el protocol vigent, només han de ser utilitzats per professionals sanitaris durant la seva tasca, van afegir.

Els metges van recordar així mateix que parlem d'una malaltia «nova, emergent, potencialment pandèmica», però que en aquest moment és encara eradicable. La seva taxa de letalitat se situa al voltant de el 2% dels pacients amb malaltia, però és molt menor si se sumen els casos asimptomàtics. Van afegir que el més important és el diagnòstic precoç, d'acord amb els criteris epidemiològics i clínics.