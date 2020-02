Una noia de 22 anys que estava de visita a Barcelona, tercer cas de coronavirus a Catalunya

Salut ha confirmat el tercer positiu per coronavirus a Catalunya. Es tracta d'una dona de 22 anys de Tenerife que venia de Milà i estava passant uns dies a Barcelona. El viatge a Itàlia el va fer entre el 19 i el 25 de febrer. Llavors va volar cap a la capital catalana. Un cop aquí, es va adreçar a l'Hospital Clínic, on està aïllada en estat lleu. S'estudien els contactes estrets que ha pogut mantenir la jove.

D'altra banda, hi ha 38 persones en aïllament domiciliari per contacte amb la primera dona infectada per coronavirus, i 14 més per contacte amb el segon. Els dos pacients, una dona italiana de 36 anys que viu a Barcelona i un jove de 22 també de la capital catalana, evolucionen bé.