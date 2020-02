L'OMS eleva a «molt alt» el risc de propagació del coronavirus

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha elevat aquest divendres a "molt alt" el risc de propagació del coronavirus a nivell mundial. "L'augment continuat del nombre de casos i el nombre de països afectats en els darrers dies són una clara preocupació", ha assegurat el director general de l'organització, Tedros Adhanom. En les darreres 24 hores, Xina ha informat l'OMS de 329 nous casos, la xifra més baixa en més d'un mes. El total de casos a la Xina ascendeix fins als 78.959, amb 2.791 morts. Fora del país asiàtic, hi ha 4.351 casos en 49 països i 67 morts.

En una roda de premsa a Ginebra, el director general de l'OMS ha admès que els preocupa el fet que en les darreres hores s'hagin detectat casos en països on no n'hi havia abans, però ha remarcat que, ara per ara, no tenen "evidències" que el coronavirus s'estigui "estenent lliurement".

"El que veiem ara mateix són epidèmies de coronavirus relacionades entre elles en diversos països, però la majoria dels casos estan relacionats amb contactes coneguts", ha apuntat Adhanom. Segons ha explicat, "si això continua sent així, encara hi ha possibilitats de contenir el virus".

Per l'OMS, "la clau per contenir el virus és trencar les cadenes de transmissió". És per aquest motiu que el director general de l'organització ha demanat als estats que informin els seus ciutadans sobre les mesures que han de prendre, que reforcin la vigilància, que es preocupin cas a cas i que segueixin els contactes de les persones infectades.

"Hi ha més de 20 vacunes en desenvolupament a nivell mundial i algunes medicines que estan en proves clíniques. Esperem tenir els primers resultats en poques setmanes", ha confiat Adhanom.