Willy Toledo, absolt del delicte d'ofensa als sentiments religiosos

El jutjat penal número 26 de Madrid ha absolt l'actor Willy Toledo del delicte d'ofensa als sentiments religiosos perquè considera que els missatges que va publicar en el seu perfil de Facebook en què insultava Déu i la Verge no acrediten per si mateixos que cometés un delicte d'escarni contra els sentiments religiosos. En concret, la sentència reconeix «la falta d'educació, el mal gust i el llenguatge groller» que va utilitzar Willy Toledo, «que caracteritzen les seves publicacions», però subratlla que «no acrediten per si mateixos que cometés el delicte d'escarni contra els sentiments religiosos pel qual ha sigut acusat». El jutjat també resol que l'actor no va incórrer en un delicte d'obstrucció a la justícia en no presentar-se anteriorment al jutjat, segons la sentència.



Els antecedents

L'Associació Espanyola d'Advocats Cristians va interposar una denúncia contra l'actor per uns missatges que va publicar al seu perfil de Facebook el 2015 i el 2017 en què insultava Déu i la Verge, i demanava que se li imposessin 22 mesos de multa. Per la seva banda, la Fiscalia i la seva defensa demanaven que fos absolt, perquè situaven aquests fets en el marc de la llibertat d'expressió.

Durant el judici l'actor va defensar davant del jutge el seu dret a «blasfemar» i va insistir que «no tenia intenció d'ofendre ni els catòlics ni els musulmans ni els seguidors de la secta del monstre de l'espagueti volador».