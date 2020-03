ACNUR alerta Grècia que no pot deixar d'acceptar sol·licituds d'asil

L'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) ha alertat a Grècia que no hi ha "cap base legal" per deixar d'acceptar sol·licituds d'asil. El govern grec va anunciar diumenge que no acceptaria noves peticions de protecció internacional durant un mes arran de l'augment d'arribades de refugiats i immigrants al seu territori des de Turquia.

L'agència de l'ONU ha apel·lat aquest dilluns a la "calma" i ha demanat que es redueixin les tensions a la frontera. "Tots els estats tenen dret de controlar les fronteres i gestionar moviments irregulars, però alhora s'han d'abstenir de l'ús de força excessiva o desproporcionada i mantenir sistemes per gestionar les sol·licituds d'asil de manera ordenada", ha defensat ACNUR en un comunicat.

L'organització també recorda que, si bé la situació a les fronteres de la UE és "preocupant", el que està passant al nord-oest de Síria és "un desastre humanitari". Per això, reclama "mesures urgents" per cobrir les necessitats humanitàries a Idlib.