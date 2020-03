Un grup evangèlic, possible focus de contagi a Torrejón

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, va informar que un dels municipis afectats pel Covid-19 és Torrejón de Ardoz, a Madrid, on es van detectar dos brots. A la localitat hi ha sis pacients contagiats. Són una dona de 66 anys, un home de 73, dues dones ingressades a l'hospital, un altre home en estat greu a l'UCI del mateix centre i una infermera de Jaén que va estar en contacte amb un dels ingressats en aquest hospital, a més d'una dona de nacionalitat equatoriana resident al municipi. Segons va apuntar Sanitat, diversos d'ells estan relacionats amb un grup religiós evangelista, de manera que podria tractar-se d'un possible focus de la propagació del coronavirus, una informació que no va agradar gens a la comunitat. De fet, la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya (Ferede) va retreure al Ministeri de Sanitat el «gravíssim error» de Fernando Simón, que va deixar en «situació indefensa i d'assenyalament com a amenaça per a la salut pública» les congregacions d'aquesta fe a Torrejón de Ardoz. «Creiem que relacionar casos diferents pel sol fet de tractar-se de fidels de fe evangèlica és una greu irresponsabilitat», va carregar la Federació, qui entén el comentari del portaveu com passar de «ser víctimes d'un contagi a ser els possibles causants».