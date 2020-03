Sanitat recomana que l'Uni Girona-Venècia es jugui a porta tancada

El partit de tornada de l'Eurocup femenina de bàsquet entre l'Spar Citylift Girona i el Venècia es podria jugar a Fontajau a porta tancada, després que aquesta tarda el Ministeri de Sanitat hagi recomanat que els partits professionals contra equips de zones de risc pel coronavirus es disputin amb aquesta mesura preventiva. Hi ha tres duels més afectats, a banda del de l'equip gironí: el València-Atalanta de la Lliga de Campions de futbol, el Getafe-Inter de la Lliga Europa, i el València-Olimpia de Milà de l'Eurolliga masculina de bàsquet.

El Ministeri de Sanitat acorda aquesta mesura per aquells duels que impliquen una alta afluència d'aficionats d'aquelles àrees. Ho ha anunciat aquest dimarts a la tarda en roda de premsa el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ha remarcat que és una "mesura congruent" i ha recordat que les autoritats del nord d'Itàlia ja han ordenat que aquest tipus de partits es juguin sense públic. "No s'entendria que aquests mateixos partits se celebressin al nord d'Itàlia a porta tancada i aquí a Espanya es poguessin desplaçar contingents importants d'aficionats italians", ha dit. Per ara, els partits que s'haurien de jugar a porta tancada són el València-Olímpia de Milà de bàsquet del 5 de març, el València-Atalanta de futbol del 10 de març, el Getafe-Inter de Milà de futbol del 19 de març i l'Uni Girona-Venècia també d'aquell mateix 19 de març. I a l'aire quedaria el Barça-Nàpols de la Champions, que també podria acabar entrant en aquest paquet.

De moment es fa impossible saber què pot passar el 19 de març, el dia que està programat el partit de tornada dels quarts de final de l'Eurocup entre l'Uni i les italianes. Des de les oficines de Fontajau no es tenia cap constància oficial que el duel s'hagués de disputar, de manera obligada, a porta tancada. "Estem amb converses amb la FIBA, la FEB i el Govern", ha publicat l'Spar Citylift al seu compte Twitter. D'entrada és evident que no es pot comparar els aficionats italians que podrien desplaçar-se als partits de competicions europees de futbol, respecte els que anirien a Fontajau a veure el Girona-Venècia, i per això ara mateix està a l'aire en quines condicions es jugarà el duel. L'Uni, de fet, tampoc sap si haurà de viatjar a Itàlia una setmana abans pel partit d'anada o se li programarà en un territori neutral. El president Cayetano Pérez ha explicat que "de la compareixença del Ministre nosaltres interpretem que és una recomanació, i hem de dir que en els nostres partits d'Eurocup la presència d'aficionats d'altres equips és minoritària".

A més, Sanitat també ha ordenat suspendre congressos, cursos o seminaris que impliquin professionals sanitaris per evitar que es contagiïn."Necessitem que els professionals sanitaris estiguin en les millors condicions i màximament disponibles", ha afirmat. Hi ha 13 casos a l'Estat espanyol d'infecció entre el personal sanitari dels 151 casos de coronavirus registrats fins ara.Illa ha destacat que l'Estat segueix en "fase de contenció" amb les mateixes mesures de prevenció -a excepció de les anunciades aquest dimarts a la tarda- i ha confiat que si se segueixen les recomanacions sanitàries es podrà "contenir" el coronavirus.