alarma social L'OMS adverteix de la manca de mascaretes

? El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va mostrar «preocupació» per la «greu i creixent» escassetat de subministraments d'equips de protecció personal sanitària, com guants, màscares, respiradors, ulleres, protectors facials, bates i davantals. L'OMS va atribuir aquesta manca de material a l'«augment de la demanda, l'acaparament i el mal ús». Segons Tedros, aquesta situació podria «comprometre» la capacitat de resposta dels països contra el coronavirus. Així, va advertir que l'escassetat «està deixant els metges, infermers i altres professionals sanitaris perillosament mal equipats per tenir cura dels pacients». «No podem aturar el coronavirus sense protegir els treballadors de la salut», va proclamar durant la roda de premsa diària de l'OMS sobre el coronavirus. Tedros va assegurar que els preus de les màscares quirúrgiques s'han «multiplicat per sis», els de respiradors N95 «s'han triplicat» i les bates «costen el doble» a tot el món. Així mateix, va indicar que els subministraments «poden trigar mesos a arribar».