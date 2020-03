Confirmat el primer mort per Covid-19 a Espanya

a consellera de Sanitat de la Generalitat valenciana, Ana Barceló, va confirmar ahir a la tarda que una segona anàlisi va detectar la presència de coronavirus en un pacient amb una pneumònia d'origen desconegut que va morir a l'hospital Arnau de Vilanova de València el 13 de febrer. Així ho va explicar en una roda de premsa convocada a la tarda, en què va explicar que aquest cas es va detectar després del canvi de criteri de definició de casos que el Ministeri va fer el 27 de febrer, que instava a realitzar una segona anàlisi a morts per pneumònia d'origen desconegut.

Amb aquest cas, ja sumen dinou els casos de coronavirus a la Comunitat Valenciana, entre els quals s'inclou la defunció. A aquest cas se n'hi suma un altre, el d'una dona diagnosticada de Covid-19 a l'hospital de Manises.

A tot Espanya, l'última xifra oficial del Ministeri de Sanitat superava, al tancament d'aquesta edició, els 151 casos positius, set d'ells en estat greu i almenys catorze sense vincle epidemiològic clar. Els casos de gravetat es reparteixen entre Andalusia, Euskadi i la Comunitat de Madrid. El Ministeri també va detallar que hi ha tretze casos entre el personal sanitari, i per això s'estan prenent mesures concretes per evitar més contagis en aquest col·lectiu. Les tres comunitats amb casos d'origen desconegut estudien mesures addicionals en zones concretes, com el tancament d'escoles o l'ús de mascaretes entre la població amb problemes respiratoris.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va indicar que fins que les comunitats no avaluïn quines mesures addicionals poden prendre prefereix no concretar-les gaire, tot i que n'ha apuntat algunes. Hi ha un llistat de deu mesures, però va insistir que se'n poden adoptar «dues, deu o cap», en funció de la seva efectivitat. «Es poden utilitzar si tenen sentit. Si es detecta una transmissió comunitària i sabem que no ha començat avui o ahir, tancar una ciutat no serveix de res», va argumentar.

Sí que va avançar, per exemple, que la Comunitat de Madrid ja ha incrementat la sensibilitat del seu sistema en incloure totes les pneumònies víriques que arriben als hospitals.

Sobre els professionals sanitaris infectats, va indicar que cal anar amb compte a l'hora de posar els seus contactes en quarantena. «És una línia fina i cal temps per avaluar els casos, perquè no totes les persones que són contacte d'un cas s'han d'aïllar», va dir.

També va demanar paciència als usuaris perquè el sistema de salut pateix una sobrecàrrega important, ja que la recerca de centenars de contactes i el seu control diari porta molta feina i molt temps. Pel que fa als set casos greus, que estan a l'UCI, va indicar que evolucionen de forma estable dintre de la gravetat.

Les mesures que sí que es van prendre des del Ministeri, a part de la recomanació de jugar alguns partits a porta tancada, van ser les de demanar de suspendre congressos, cursos o seminaris que impliquin professionals sanitaris per evitar que es contagiïn.



Disculpes als evangelistes

En aquest context, Simón va demanar disculpes a l'agrupació religiosa evangelista de Torrejón de Ardoz (Madrid). Concretament, va assenyalar: «Respecte a la privacitat, ahir vaig revelar per insistència mediàtica la identitat del grup religiós i m'agradaria demanar disculpes». La Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya (Ferede) va agrair les disculpes: «Comprenem la pressió mediàtica a què està sotmès i valorem sincerament el seu gest», va dir en un comunicat.



Primers domiciliaris a Catalunya

D'altra banda, dues persones amb la malaltia Covid-19 dels divuit casos confirmats a Catalunya estan rebent atenció mèdica a casa sense haver estat ingressats a l'hospital, segons va indicar la consellera de Salut, Alba Vergés. El Departament ja va anunciar que està treballant perquè en els propers dies les persones afectades pel coronavirus que estiguessin en estat lleu poguessin estar a casa. Fins ara, tots els pacients ingressaven a l'hospital Clínic de Barcelona, com a centre de referència, o en altres hospitals, i en els propers dies es valorarà cas per cas si poden tornar a casa, segons les circumstàncies clíniques i socials de cadascun. Els laboratoris de mostres s'amplien i l'hospital Joan XXIII de Tarragona i l'Arnau de Vilanova de Lleida també en processaran.

Ahir es van confirmar dos nous casos a Catalunya: d'una banda, una dona de 31 anys resident a Viladecans que es va contagiar per contacte amb un cas anteriorment confirmat. L'estat de la pacient és lleu, com en tots els casos que hi ha a Catalunya; de l'altra, un home de nacionalitat estatunidenca que va arribar a Barcelona el 28 de febrer i l'endemà va començar a presentar símptomes. Aquest afectat havia estat a Milà, una de les zones de risc per la propagació del virus.

Segons va informar Salut, hi ha 315 persones aïllades a casa, de les quals es fa seguiment de forma preventiva per haver tingut contacte amb casos diagnosticats de la malaltia. És una xifra que va canviant a mesura que es van confirmant nous casos de coronavirus i es busquen les persones amb qui han estat en contacte de forma estreta.



Reforç de Protecció Civil

En aquest context, el Govern va aprovar revisar el Pla de Protecció Civil (Procicat) per reforçar les mesures contra la infecció del coronavirus. El Consell Executiu va avalar que la direcció del pla la liderin els consellers Miquel Buch i Alba Vergés, i s'hi sumaran un comitè assessor i tècnic de cara a les decisions d'emergència. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va explicar que la situació està «controlada» perquè es coneix «perfectament» l'origen de la infecció en tots els casos diagnosticats a Catalunya. El nou pla del Govern és una revisió del ja existent, i té com a objectiu l'anticipació i resposta global en cas de malalties transmissibles emergents d'alt risc.

«És important no crear alarmisme», va afegir la consellera de Presidència. El pla preveu les estructures de coordinació i les actuacions operatives per al seguiment de les afectacions així com les diferents accions a realitzar en funció de l'evolució de la situació i especialment de forma anticipada, seguint els mecanismes habituals dels plans de protecció civil.



Els morts a Itàlia pugen a 79

Un total de 79 persones han mort a Itàlia pel brot del nou coronavirus, dels 2.263 casos registrats, segons va informar el cap de Protecció Civil, Angelo Borrelli, en roda de premsa.L'últim balanç ofert per les autoritats italianes fixava en 2.036 el nombre de contagiats i en 52 els morts, de manera que les noves dades reflecteixen un increment de 227 casos i 27 morts.

Borrelli va precisar que, dels 2.263 casos, «mil persones estan en aïllament domiciliari, 1.034 s'han recuperat però presenten símptomes i 229 estan en teràpia intensiva, el deu per cent dels casos positius». A més, va indicar que el 88 per cent dels afectats pel coronavirus es troba a les regions d'Emilia Romanya, Llombardia i el Vèneto