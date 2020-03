La llei de llibertat sexual castiga l'assetjament al carrer amb arrest domiciliari o multa

Iglesias intervé al Senat per respondre a una pregunta sobre l'Agenda 2030.

Iglesias intervé al Senat per respondre a una pregunta sobre l'Agenda 2030. europa press

«Tots els dies veiem com es nega l'existència mateixa de la violència de gènere i es menyspreen col·lectius que combaten aquesta xacra», va assenyalar la portaveu del Govern, María Jesús Montero, després d'anunciar l'aprovació de l'avantprojecte, en vigílies de la celebració del 8M, Dia Internacional de la Dona. L'avantprojecte assumeix el conegut «només sí és sí», una reivindicació que es va evidenciar després de la polèmica primera sentència del cas de la Manada, que va condemnar els cinc acusats per un delicte d'abús per una violació múltiple d'una jove durant els Sanfermines de 2016 –si bé posteriorment el Tribunal Suprem va elevar les penes en sentenciar que va ser una violació.

«S'entendrà que no existeix consentiment quan la víctima no hagi manifestat lliurement per actes exteriors concloents i inequívocs, conforme a les circumstàncies concurrents, la seva voluntat expressa de participar en l'acte», es recull en aquest text, segons han informat fonts d'Igualtat.

D'acord amb la proposta d'Igualtat, es castigarà amb la pena de presó d'1 a 4 anys qualsevol comportament sexual «que atempti contra la llibertat sexual d'una altra persona sense el seu consentiment», i inclou com a delicte lleu el denominat «assetjament de carrer». Les condemnes per violacions aniran des dels 4 als 10 anys, encara que es podran elevar a 12 si concorre una circumstància agreujant i a 15 si concorren dues o més.



«Excuses de masclista frustrat»

El vicepresident segon del Govern, Pablo Iglesias, va defensar la qualitat tècnica de la llei i, arran de les tensions sorgides amb el Ministeri de Justícia, que gestiona el PSOE, va recordar que «en les excuses tècniques hi ha molt de masclista frustrat». A criteri de la vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, el procés d'elaboració ha estat «normal», ja que es tracta d'un projecte «complex».