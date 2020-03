reforma Llum verda a la nova llei d'Educació, que treu pes a Religió i que pretén combatre la segregació

? El Govern va aprovar per enviar-lo al Congrés el projecte de llei educativa que lidera la ministra d'Educació, Isabel Celaá, amb el qual es derogarà la Lomce i es treurà pes a la Religió, alhora que s'eliminarà la «demanda social» per poder obrir places als centres concertats. Celaá va assegurar que amb aquesta norma no hi haurà «segregació» de l'alumne ni en l'accés ni en la sortida del sistema educatiu. La ministra, que defensa l'educació pública com a eix vertebrador de sistema, va assenyalar que «no es pot segregar cap nen per raons socieconòmiques o altres causes». La Llei Orgànica de Modificació de la LOE (Lomloe) es va aprovar per segona vegada, ja que l'anterior, el 15 de febrer de 2019, no va poder passar al Parlament per al seu debat després de convocar-se eleccions anticipades. El projecte manté els mateixos punts que l'any passat, alguns criticats per l'oposició i associacions i sindicats de la concertada i d'escoles catòliques.