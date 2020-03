Confirmat el segon mort per coronavirus a Espanya

El Departament de Salut del País Basc va notificar ahir la mort d'un home de 82 anys a Biscaia després de donar positiu en coronavirus. Aquesta persona, amb malalties cròniques, tenia una pneumònia i el seu positiu es va confirmar ahir mateix.

D'altra banda, el Ministeri de Sanitat va confirmar ahir tres casos de menors amb coronavirus a Espanya que s'afegeixen al de la noia de 16 anys de Girona: dos a Castella-la Manxa i un a la Comunitat de Madrid. Els escolars de Castella-la Manxa són contactes d'un cas previ conegut i, pel que fa a Madrid, es tracta d'una nena de quatre anys a qui hauria contagiat el seu pare, que és un cas importat. El Ministeri va descartar tancar escoles i va destacar que els nens tenen una evolució clínica «més benigna» que els adults. A banda d'això, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va explicar que la primera mort confirmada pel Covid-19 tenia «factors de risc per tenir una malaltia més greu» i no hauria transmès el coronavirus a cap dels seus contactes. El total de persones infectades a Espanya és del voltant de 200. Simón en va confirmar 193 però només xifra en 15 els afectats a Catalunya quan la Generalitat en confirma 28 i en 70 els casos a Madrid quan les autoritats madrilenyes situen en 76 els afectats. D'entre els afectats, hi ha set persones ingressades a l'UCI en estat greu, 14 són professionals sanitaris i hi ha 14 casos sense vincle epidemiològic clar repartits entre Madrid, el País Basc i Andalusia. Ahir a Catalunya se'n van confirmar deu més: un a Manresa, dos a Girona i set a Barcelona. En tots els casos s'ha trobat l'origen del contagi i a alguns d'ells ja se'ls fa atenció domiciliària des d'ahir.