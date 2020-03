Una dona de 99 anys, tercera víctima mortal del coronavirus a Espanya

Una dona de 99 anys ha mort a causa del coronavirus a l'Hospital Gregorio Marañón, ha informat l'Executiu regional en un comunicat.

La dona comptava amb patologies prèvies i va donar positiu en la prova de coronavirus després de la seva mort. La pacient va morir dimarts passat a l'hospital i la prova de laboratori es va confirmar ahir a la tarda. És la tercera víctima mortal a Espanya per aquesta malaltia.

La Direcció General de Salut Pública ha confirmat un total de 89 casos de coronavirus a Madrid (passant de 76 a 89). Els epidemiòlegs de la Direcció General de Salut Pública, seguint amb els protocols establerts, continuen portant a terme l'estudi epidemiològic de contactes de tots els casos, entre el personal sanitari i en l'entorn familiar i social de cada pacient per activar les mesures de control i prevenció.

Per prevenir específicament la possible transmissió de virus a les urgències d'hospitals i, per tant, a la població més vulnerable, la Conselleria de Sanitat ha establert un circuit d'atenció davant de casos sospitosos. Professionals d'Atenció Domiciliària del SUMMA 112 acudiran als domicilis de les persones amb símptomes lleus i que contactin des de casa amb el telèfon 900 102 112 per recollir la mostra i enviar-la als laboratoris habilitats per al seu estudi.