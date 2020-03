La Fiscalia suïssa investiga una donació milionària del rei Joan Carles a Corinna

El fiscal suís Yves Bertossa investiga des de l'estiu de 2018 una donació que va rebre Corinna Larsen, antiga amiga del rei emèrit Joan Carles I. Segons assenyalen les investigacions judicials a què ha tingut accés el diari El País, aquesta donació hauria estat realitzada des un compte suís vinculat a Panamà. Els documents de què es desprèn aquest pagament van ser trobats en els registres que la fiscalia suïssa va realitzar en els despatxos d'Arturo Fasana, gestor de fons ginebrí, i de l'advocat Dante Canonica.

Bertossa va cridar a declarar com a investigats a Arturo Fasana, Dante Canonica, Corinna Larsen i els representants de la banca privada Mirabaud des de la qual l'amiga del rei va rebre presumptament una donació en un compte de Bahames. Segons fonts de la investigació, Larsen s'ha justificat al·legant que aquests diners procedien d'una donació de beneficiari de la fundació panamenya des de la qual s'havia realitzat la transferència l'any 2012.

"El 2012 la nostra client va rebre un regal no sol·licitat del Rei emèrit, qui el va descriure com una forma de donació per a ella i per al seu fill, amb els quals s'havia encapritxat. Hi havia passat diversos anys de mala salut durant els quals la nostra client se'n va ocupar. La donació es va documentar com un regal i els bancs van realitzar el compliment i la diligència deguda sobre els fons. El nostre client no té lloc en aquests procediments i esperem [que arribi] la seva ràpida conclusió", ha justificat l'advocat de Larsen, Robin Rathmell. El lletrat no es queda aquí, i insisteix: "Per separat, l'acord AVE, que mereix ser objecte de tanta investigació i en què el nostre client no va participar, no té connexió amb aquests fons. Una mirada rudimentària a la cronologia de l'origen dels fons ho mostra clarament".

Tal com recull la documentació que posseeix la fiscalia suïssa, el patrimoni de la fundació des de la qual va partir la donació, que s'estima en uns 100 milions d'euros, procedia d'una altra transferència realitzada el 2007 per la casa reial saudita. Aquestes dades també estan en possessió de Manuel García Castelló, jutge de l'Audiència Nacional de Madrid.

Bertossa investiga si el muntant rebut al compte de Corinna Larsen guarda alguna relació amb l'adjudicació de les obres de l'AVE a la Meca. De moment, la defensa de l'aristòcrata insisteix que no, justificant que es tracta d'una donació.

La Justícia suïssa, a més, ha demanat a el jutge Manuel García Castellón tota la documentació demanada a Espanya sobre aquest cas. La peça Larsen, ja arxivada, va ser oberta per l'Audiència Nacional per investigar les presumptes comptes de Joan Carles I a Suïssa indagant en els enregistraments de Corinna que apuntaven en aquesta direcció.

Fa dues setmanes, el diari britànic The Telegraph, informava que Álvaro d'Orleans-Borbó, cosí del rei emèrit Joan Carles I, va cobrar 50 milions d'euros en concepte de comissions per exercir com a mediador en la venda del Banco Zaragozano a Barclays l'any 2003. El diari afirmava tenir documents que proven que aquests diners van acabar en un compte suís als quals el pare de Felip VI tindria accés.