El Ministeri de Sanitat confirma 261 casos de coronavirus a tot l'Estat

El Ministeri de Sanitat ha registrat fins aquest dijous a la tarda 261 casos de coronavirus ​al conjunt de l'Estat. Al migdia la dada confirmada per les autoritats sanitàries estatals era de 234, dels quals 20 no tenen un origen epidemiològic clar i 10 estan greus. Tanmateix, les dades del Ministeri només comptabilitzen 24 casos a Catalunya quan la Generalitat ja en confirma 32.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat en roda de premsa aquest migdia que l'Estat espanyol "pot contenir" el coronavirus si la població segueix les recomanacions sanitàries. Illa ha assegurat que si es prenen les mesures adequades d'higiene personal o les persones amb símptomes s'aïllen, entre d'altres, es podrà continuar en fase de contenció.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha demanat "mantenir la calma" i ha destacat que, amb dades del migdia, només hi ha un cas de coronavirus per cada 250.000 habitants o 0,4 per cada 100.000.Simón també ha explicat que el Ministeri de Sanitat està treballant per evitar el desproveïment de material de protecció pel coronavirus i està en contacte amb proveïdors també per evitar l'especulació.

A més, Sanitat està ultimant compres conjuntes de mascaretes o desinfectants amb altres països de la Unió Europea. Segons Simón, encara no hi ha desproveïment però podria haver-hi risc existir si no s'aconsegueix tancar aquestes iniciatives "en un termini raonable". Illa ha anunciat una reunió per videoconferència amb els consellers de Salut de les autonomies aquest dijous i divendres es reunirà a Brussel·les amb els ministres de Sanitat de la UE per abordar el coronavirus. El ministre s'ha ofert a comparèixer a la comissió de Sanitat del Congrés per donar explicacions.

Sobre els casos sense vincle epidemiològic clar, Simón ha dit que estan investigant l'origen i que dels 20 n'hi ha que es poden agrupar perquè podrien tenir el mateix origen. També ha destacat que el 90% dels casos registrats són importats o tenen relació amb casos importats. Simón ha remarcat que la incidència del coronavirus depèn molt de la zona.

Pel que fa als tres morts amb coronavirus que hi ha hagut fins ara, Simón ha destacat que tenien factors "que podien contribuir a un desenllaç fatal" però ha destacat que en persones sanes l'impacte de la malaltia és baix.



Polèmica amb la guia de Treball

Sobre la polèmica generada per la guia publicada dimecres pel Ministeri de Treball sobre el coronavirus a les empreses, Illa ha afirmat que el govern espanyol està "coordinat" i ha evitat entrar a valorar-ne el contingut. Fonts de Moncloa han remarcat aquest matí que les mesures que cal prendre "les està oferint el Ministeri de Sanitat" i ha afirmat que tot l'executiu segueix les seves indicacions concretes.